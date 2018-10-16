سلاح إسرائيلي يحمي رئيس دولة أفريقية

أوردت مجلة "يسرائيل ديفينس" العبرية، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول، أن زامبيا عقدت صفقة عسكرية مع إسرائيل، تقضي بإدخال منظومة دفاعية إسرائيلية جديدة داخل الطائرة الرئاسية الخاصة.

© REUTERS / Philimon Bulawayo/File Phot زامبيا ترسل زعيمها السابق لإقناع موغابي بالتنحي

وأفادت المجلة الإسرائيلية، المتخصصة في الشؤون العسكرية، بأن إدجار لونجو، الرئيس الزامبي، اتفق مع إسرائيل على تزويد طائرته الرئاسية بمنظومة دفاعية من شركة "ألبيت" الإسرائيلية، واحتمال تزويد بعض الطائرات الزامبية الأخرى بالمنظومة نفسها.

وأكدت المجلة أن شركة "ألبيت" الإسرائيلية نشرت في العام الماضي أنها عقدت اتفاقا مع دولة إفريقية يقضي بإتمام صفقة عسكرية بمبلغ 240 مليون دولار، تبيع من خلالها منظومة دفاعية لطائرات من نوع "MUSIC" وأنواع أخرى من المروحيات والمقاتلات الصغيرة.

وذكرت المجلة العبرية أن الطائرة الرئاسية للرئيس الزامبي، إدجار لونجو، من نوع "G650"، وستعمل شركة "ألبيت" الإسرائيلية على تزويدها بمنظومة دفاعية حديثة، بحسب الاتفاق الجديد، إضافة إلى تزويد 18 طائرة أخرى من المورحيات الخفيفة، من نوع " Skylark".