رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يعلن استقالته

يريفان — سبوتنيك. وقال باشينيان، في كلمة بثها التلفزيون الأرميني: "أعلن استقالتي".

© REUTERS / GLEB GARANICH أرمينيا تنتخب رئيس الحكومة الجديد

وأوضح أنه بذلك يسعى لخلق سبب قانوني لحل البرلمان، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، مشيرا إلى أنه سيقوم بمهام القائم بأعمال رئيس الحكومة حتى الانتخابات.

واندلعت أزمة سياسية في أرمينيا بسبب رغبة باشينيان، الذي جاء إلى السلطة بعد مظاهرات احتجاجية، في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ووفقا لدستور أرمينيا، فإنه يمكن حل البرلمان، إذا لم يتمكن نواب البرلمان من انتخاب رئيس وزراء جديد خلال جلستين بعد استقالة رئيس الوزراء، ومع ذلك، فإن الحزب الجمهوري الحاكم السابق، الذي احتفظ بالأغلبية في البرلمان، والعديد من الأحزاب الأخرى، مرروا قانونا يجعل من الصعب حل البرلمان.

وعلى إثره، قام باشنيان وأنصاره في 2 أكتوبر، بمظاهرة احتجاجية، كما أقال عددا من الوزراء أعضاء الأحزاب، التي أيدت هذا القانون.