الجامعة العربية تطالب أستراليا بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

© Sputnik . Boshra Al-Futiani وزير الخارجية الفلسطيني: أنباء تغير موقف أستراليا إزاء القدس تدعو للحزن

القاهرة — سبوتنيك . وفي بيان للجامعة العربية اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، قال أبو الغيط، خلال وجوده في فيينا، إنه يأمل في أن يراجع موريسون موقفه وألا يقدم على تلك الخطوة، التي تضع بلاده في تناقض صارخ مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتناقض أيضا التزامها المعلن بحل الدولتين، وتؤثر حتما بالسلب على علاقاتها بالدول العربية والإسلامية".

كما أشار أبو الغيط إلى أن تصريحات موريسون قد جانبها التوفيق وتستدعي التوقف عندها مع الجانب الأسترالي، وفقا للبيان.

وأكد البيان أن: "القدس أرض محتلة من وجهة نظر القانون الدولي، وأن إقدام أي دولة على الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، لا يغير من هذه الحقيقة شيئا، كما أن المساس بالوضع القانوني أو التاريخي للمدينة لا يخدم فرص السلام، أو رؤية الدولتين".

وأضاف البيان أن مصير المدينة يتعين أن يتحدد خلال عملية تفاوضية وليس إجراءات أحادية، داعيا استراليا، كدولة ذات مكانة على الصعيد العالمي، أن تكرس جهودها من أجل استئناف عملية سياسية ذات مصداقية بين فلسطين وإسرائيل تتناول كافة قضايا الحل النهائي، ومن بينها القدس.