النيابة العسكرية الأوكرانية تكشف مصير طياري "سو-27" المنكوبة

كشفت النيابة العسكرية الأوكرانية، مصير طيار أمريكي وآخر أوكراني كان على متن طائرة حربية طراز "سو-27" عندما تحطمت اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول.

© Sputnik . Kirill Kallinikov تحطم طائرة أوكرانية خلال تدريبات عسكرية

موسكو — سبوتنيك . وكان المكتب الصحفي للنيابة قد أعلن في بيان سابق نشره على "فيسبوك" نبأ مقتل كلا الطيارين في الحادث، مشيرا إلى أن أحدهما أوكراني والآخر عسكري في سلاح الحرس الوطني الأمريكي، قبل أن تعدل الخبر مكتفية بكتابة أنه "حسب المعطيات الأولية من مكان المأساة، لقي كلا الطيارين حتفهما".

وكان المكتب الصحفي للنيابة العسكرية في أوكرانيا قد أفاد في بيان له، في وقت سابق اليوم، بأن طائرة القوات الجوية الأوكرانية، التي تحطمت في مقاطعة فينِسك، كانت تحلق في إطار تدريبات "السماء النظيفة-2018"، وأنها أقلعت من مطار ستاروكونستانتينوفو لأداء مهمة تحليق تدريبي- قتالي، وأكدت مصرع أحد ضباط القوات الجوية الأوكرانية وعسكري من الحرس الوطني الأمريكي.

وتجري في أوكرانيا في الفترة من 8 حتى 19 من أكتوبر الجاري تدريبات "السماء النظيفة-2018" بمشاركة عسكريين من دول الناتو.