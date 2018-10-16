رئيس البرلمان العربي: الحديث عن نقل سفارة أستراليا للقدس "غير دقيق"

عقد مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، اجتماعا مع أيان دونالد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الأسترالي، والوفد المرافق له من رؤساء الكتل بمجلسي الشيوخ والنواب الأسترالي، خلال مشاركة وفد البرلمان العربي في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.

وقال بيان صحفي للبرلمان العربي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول: "اجتماع رئيس البرلمان العربي مع رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الأسترالي، يأتي لاستيضاح ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، بشأن نية دولة استراليا نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس المحتلة".

© Sputnik . Kristina Afanasyeva الجامعة العربية تطالب أستراليا بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

وقال السلمي "عقدت اليوم، الثلاثاء، على هامش اجتماعات البرلمان الدولي بجنيف، اجتماعا مع أيان دونالد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الأسترالي والوفد المرافق له من رؤساء الكتل بمجلسي الشيوخ والنواب الأسترالي، وأكد أن ما يتم تداوله حول نقل سفارتهم للقدس "غير دقيق"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التواصل فيما بين الطرفين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إن أستراليا تدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاء في بيان أصدره مكتب نتنياهو أنه تحدث هاتفيا مع نظيره الاسترالي سكوت موريسون اليوم وأن الأخير قال إنه "يدرس الاعتراف الرسمي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الاسترالية إلى هناك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن السياسة الأمريكية الراسخة بخصوص القدس باعترافه بها عاصمة لإسرائيل مما أغضب الفلسطينيين والعالم العربي وحلفائه الغربيين.