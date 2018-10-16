لأول مرة... إيران تسمح للنساء بحضور مباريات كرة القدم (صور)

سمحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول، للمرة الأولى في تاريخها، للنساء بحضور مباراة لكرة القدم.

وشهدت المباراة الدولية الودية بين منتخبي إيران وبوليفيا، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد "آزادي" بطهران حضورا نسائيا لافتا.

وذكر مراسل وكالة أنباء فارس ، أن 300 سيدة حضرن إلى استاد "آزادي" لأول مرة بعد 4 عقود، وتم تخصيص خصص لهن أحد جوانب الملعب لتشجيع المنتخب الوطني الإيراني في المباراة.

كما حضرت بعض البوليفيات الى الملعب، وهن يحملن أعلام بلادهن لتشجيع المنتخب البوليفي.