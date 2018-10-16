سويسرا ترحب بالمحادثات المرتقبة بين ترامب وكيم جونغ أون

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير آلان إلتشنغر، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول، أن بلاده ترحب باستعدادات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عقد قمة جديدة، مشيرا إلى أنه يجب على الأطراف أنفسهم أن يقرروا أين ومتى ستعقد القمة.

© Sputnik . ترامب يعترف أنه لا يستطيع تأكيد انتهاء البرنامج النووي الكوري

جنيف — سبوتنيك . وقال إلتشنغر لوكالة "سبوتنيك": "ترحب سويسرا بالاستعداد للاجتماع، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، وإن دور سويسرا في تقديم المساعي الحميدة معروف جيدا، ويجب على الأطراف أن تقرر أين ومتى ستجري المفاوضات، وترحب سويسرا بكل الجهود لبدء الحوار".

وأعلن مصدر مسؤول في الحكومة الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن لقاء القمة الثاني بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي، قد يعقد في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني، في أوروبا.

ونشرت صحيفة "أساهي" اليابانية نقلا عن مصدر مسؤول بالحكومة الأمريكية، أن الحديث يدور حول ستوكهولم أو جنيف، وستتم مناقشة المكان خلال مشاورات مجموعة العمل للبلدين هذا الأسبوع.

وأعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، يوم 12 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، أن الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي، سيجتمعان "في غضون شهرين" ، لكنه أوضح أن ذلك سيحدث بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.