تسجيل
23:04 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    مشهد يطل على مدينة بانغوي من أعلى، جمهورية أفريقيا الوسطى.

    سفير أفريقيا الوسطى لدى الخرطوم: لدينا تعاون اقتصادي وعسكري مع روسيا

    © AFP 2018 / Edouard Dropsy
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى السودان عبد الله ابراهيم، إن هناك تعاون اقتصادي وعسكري بين بلاده وروسيا، مضيفا: "هذا ما دفع روسيا للقيام بمبادرة جمع الأطراف المتصارعة في أفريقيا الوسطى في الخرطوم من أجل تحقيق السلام".

    الخرطوم — سبوتنيك. وقال إبراهيم، خلال ندوة حول دور السودان في تحقيق السلام بدولة أفريقيا الوسطى، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "الدوافع الروسية لإنجاح وتحقيق السلام بإفريقيا الوسطى، يرجع إلى وجود تعاون كبير جدا بين البلدين، وقد استقبلنا العديد من الروس في المجالات العلمية، ومنهم أستاذة بالجامعات والمعاهد في بلادنا، كما لدينا تعاون اقتصادي وعسكري".

    قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى
    © AFP 2018 / Pacome PABANDJ
    خبير: مبادرة روسيا في أفريقيا الوسطى تثبت أنها دولة عظمى
    وأضاف: "روسيا زودتنا ما نحتاجه من المعدات العسكرية، وروسيا أول الذين أدخلوا سلاح الكلاشنكوف لأفريقيا الوسطى، كما أن لدينا تعاون اقتصادي مع روسيا يشمل مجالات التنمية البشرية والصحة".

    وأشار إبراهيم، أنه في فترات سابقة توقف التعاون بين البلدين، لكن التعاون مع روسيا ظل قائما.

    وفي ذات السياق، أوضح سفير أفريقيا الوسطى لدى الخرطوم، أن بلده تعتبر من الدول الغنية بالمعادن، مثل الماس واليورانيوم والذهب والفايبر والنفط، كما يوجد الأخشاب وغيرها من الثروات الطبيعية، مشيرا إلى الوقت ذاته، أن بلاده تفتقر إلى الموانئ البحرية، بسبب موقعها بالقارة الأفريقية.

    وفي سياق آخر، أكد السفير ابراهيم أن"التفاهمات التي تمت بالخرطوم بين المجموعات المسلحة في أفريقيا الوسطى خلال شهر أغسطس / آب الماضي، استطاعت أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار، مما ساعد على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين".

    ووصف السفير ابراهيم، أن المبادرة السودانية الروسية، لأجل تحقيق السلام في البلاد، جيدة، ومرحب بها لدى حكومة بلاده أفريقيا الوسطى.

    ويجري وزير خارجية السودان، الدرديري محمد أحمد، زيارات إلى دولتي أفريقيا الوسطى وتشاد لأجل تحقيق السلام بجمهورية أفريقيا الوسطى.

    وكانت وزارة الخارجية السودانية، كشفت في مطلع شهر سبتمبر / أيلول الماضي، عن استضافتها جلسة مفاوضات بين المجموعات المسلحة بأفريقيا الوسطى في الخرطوم، من أجل تحقيق السلام في البلاد، بمبادر روسية للمصالحة بين الأطراف المتصارعة.

    انظر أيضا:

    الاتحاد الأفريقي يتبنى مبادرة السودان للتوصل لسلام في أفريقيا الوسطى
    خبير: مبادرة روسيا في أفريقيا الوسطى تثبت أنها دولة عظمى
    المسلحون في أفريقيا الوسطى ينقلون إلى رئيس الدولة مقترحات بشأن التفاوض
    الخارجية الروسية تكشف ملابسات مقتل الصحفيين الروس في جمهورية أفريقيا الوسطى
    السفارة: جثامين الصحفيين الروس الذين قتلوا في أفريقيا الوسطى تصل اليوم إلى روسيا
    الخارجية الروسية: لا وجود لآثار تعذيب على أجساد الصحفيين المقتولين في أفريقيا الوسطى
    الصحفيون الروس المقتولون في أفريقيا الوسطى أرادوا الوصول إلى قاعدة "بيرنغو"
    اكتمال إجراءات تحديد هوية الصحفيين الروس المقتولين في أفريقيا الوسطى
    زاخاروفا: لم يخف أحد وجود مدربين عسكريين روس في جمهورية أفريقيا الوسطى
    "مراسلون بلا حدود" تطالب بإجراء تحقيق شامل حول مقتل الصحفيين الروس في أفريقيا الوسطى
    الكلمات الدلالية:
    العلاقات الروسية الأفريقية, حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى, أفريقيا الوسطى
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    قطار ريونيفيكيشن إكسبريس الفيتنامي، على السكة الحديدية التي تربط بين هوي آن وهانوي
    أكثر السكك الحديدية ذهولا في العالم
    ترامب يصف لماذا الصين أخطر من روسيا
    ترامب: الصين أكثر خطورة من روسيا على الولايات المتحدة
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك