السلطات الألمانية تحدد جنسية محتجز الرهينة في كولونيا

حددت السلطات الألمانية جنسية الرجل الذي احتجز امرأة كرهينة في مدينة كولونيا بغرب البلاد يوم أمس الاثنين، وأكدت أنه لاجئ سوري يبلغ من العمر 55 عاما.

وبحسب "رويترز"، فقد قالت الشرطة الألمانية أن الرجل الذي قام بالمحاولة في غيبوبة بعد إطلاق النار عليه عدة مرات.

وكان هذا الرجل يعتزم على ما يبدو إشعال حريق في أحد مطاعم "ماكدونالدز" بمحطة القطارات الرئيسية بكولونيا بعبوة بنزين كبيرة وعبوات غاز. وقال كلاوس ستيفان بيكر، وهو مسؤول كبير بشرطة كولونيا، في مؤتمر صحفي إن هذا كان يمكن أن يسبب انفجارا "ضخما".

واحتجز الرجل المرأة رهينة بعد ذلك بدقائق في صيدلية قريبة تعمل بها.

وقال بيكر إن أقوال شهود أشارت إلى أن الرجل الذي وصل إلى ألمانيا في مارس/ آذار 2015 له صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي على الرغم من عدم العثور على دليل يدعم ذلك.

وأضاف أنه بتفتيش منزل الرجل تم العثور على كميات أخرى من البنزين وكتابات باللغة العربية على الجدران "مع إشارات عن الإسلام ولكن ليس عن الإسلاميين". وقال إن بطاقة هوية عثر عليها في الموقع لهذا الشخص أظهرت أنه يملك حق الإقامة في ألمانيا حتى يونيو/حزيران 2021. وأضاف أنه كان يعيش في مركز للاجئين وليس له وظيفة لأنه لم يتمكن من العثور على عمل.

وسئل بيكر عما إذا كان ذلك يرجع لمشكلات نفسية قال "هذا ما بدأ يتجلى على ما يبدو".

وقالت ميريام براونز نائبة قائد شرطة كولونيا إن الشرطة أطلقت النار عدة مرات على الرجل إلا أن حياته ليست في خطر.