أغلبية دولية تؤيد رفع صلاحيات إضافية لفلسطين لرئاسة مجموعة الـ77 والصين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الثلاثاء، بأغلبية مؤيدة لصالح رفع صلاحيات إضافية لفلسطين لرئاسة مجموعة الـ77 والصين.

رام الله، سبوتنيك . وصوت لصالح القرار 146 دولة، وعارضته 3 دول، هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأستراليا، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.

© Sputnik . Poliakov "اليونسكو" تصدر قرارات حازمة بشأن فلسطين وينص مشروع القرار على سلسلة من التدابير، من أجل مشاركة فلسطين في مختلف الدورات والمؤتمرات السنوية، التي ستشارك فيها مجموعة "الـ77" العام المقبل.

ويتضمن ملحق بالقرار بين مواده "حق الإدلاء بتصريحات باسم المجموعة"، و" حق المشاركة في صياغة مقترحات وتعديلات" و"حق عرض مذكرات إجرائية".