تصرف من ترامب يكشف "أنانيته" مع زوجته ميلانيا (فيديو)

والتفط المصورون لقطات لترامب أثناء استعداده للانطلاق لزيارة ولايتي فلوريدا وجورجيا، اللتان تأثرتا بشدة بفعل الأعاصيرـ وهو يحمل مظلة فوق رأسه، بينما كانت زوجته تقف بالقرب منه تحت الأمطار.

© REUTERS / CARLOS BARRIA إعلان جريء يسيء لميلانيا ترامب وزوجها بشكل غير مسبوق

وعلق ترامب للصحفيين والمراسلين عن لقائه مع برنامج "60 دقيقة" ومع حوارها مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، بأنها "قامت بأداء رائع على شاشة التلفزيون وكذلك هو".

وبعدها انضمت ميلانيا ترامب إلى زوجها تحت المظلة، متجهين نحو الطائرة المروحية لنقلهlا إلى ولايتي جورجيا وفلويدا.

First lady Melania Trump joins President Trump as he departs for Georgia and Florida to survey storm recovery efforts.



"She did a great job on television the other night and I didn't do so bad either, but she did a great job on television." https://t.co/Z2ipVcQj8h pic.twitter.com/iqft1owpQO — ABC News Politics (@ABCPolitics) October 15, 2018

​وبعد انتشار هذه اللقطات، سارع المغردون على موقع "تويتر" للتعبير عن استيائهم من تصرف ترامب مع زوجته تحت الأمطار، إذ كتب أحدهم: "إن وقوف ترامب تحت المظلة الهائلة عليه بينما تهطل الأمطار على زوجته يعكس الكثير عن حقيقة علاقتهما"، في حين تساءل آخر: "لماذا لا يتحدث أحد عن حقيقة أن ترامب حرم زوجته أثناء الأمطار بينما كان لديه مظلة لمجرد أن رغب في الوقوف أمام شاشات التلفزيون".

Why is no one talking about the fact that Trump literally LEFT HIS WIFE IN THE RAIN WHILE HE HAD THE UMBRELLA because he wanted to be on TV 😶 — Not Your Father’s Politics (@TryToDebateMe) October 16, 2018

Trump standing with the massive umbrella over him while his wife gets rained on just says so much — Halloween is Celtic, look it up (@judetx) October 15, 2018

​وفي مقابلتها التلفزيونية مع قناة "إيه بي سي نيوز" هذا الأسبوع، نفت ميلانيا ترامب التكهنات بأن زواجها في ورطة، وأكدت أنها تحب زوجها، وقالت: "نعم، علاقتنا بخير وعلى ما يرام، إن وسائل الإعلام هي التي تتكهن بهذا، وهي مجرد شائعات، فليست كل الأشياء صحيحة".