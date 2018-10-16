تسجيل
01:02 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يسير خلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، فلوريدا، الولايات المتحدة 11 فبراير/ شباط 2017

    تصرف من ترامب يكشف "أنانيته" مع زوجته ميلانيا (فيديو)

    © REUTERS / Carlos Barria
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    رصدت عدسات المصورين الصحفيين، تصرف يعكس أنانية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زوجته، ميلانيا ترامب، أمس الإثنين.

    والتفط المصورون لقطات لترامب أثناء استعداده للانطلاق لزيارة ولايتي فلوريدا وجورجيا، اللتان تأثرتا بشدة بفعل الأعاصيرـ وهو يحمل مظلة فوق رأسه، بينما كانت زوجته تقف بالقرب منه تحت الأمطار.

    ميلانيا ترامب
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    إعلان جريء يسيء لميلانيا ترامب وزوجها بشكل غير مسبوق
    وعلق ترامب للصحفيين والمراسلين عن لقائه مع برنامج "60 دقيقة" ومع حوارها مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، بأنها "قامت بأداء رائع على شاشة التلفزيون وكذلك هو".

    وبعدها انضمت ميلانيا ترامب إلى زوجها تحت المظلة، متجهين نحو الطائرة المروحية لنقلهlا إلى ولايتي جورجيا وفلويدا.  

    ​وبعد انتشار هذه اللقطات، سارع المغردون على موقع "تويتر" للتعبير عن استيائهم من تصرف ترامب مع زوجته تحت الأمطار، إذ كتب أحدهم: "إن وقوف ترامب تحت المظلة الهائلة عليه بينما تهطل الأمطار على زوجته يعكس الكثير عن حقيقة علاقتهما"، في حين تساءل آخر: "لماذا لا يتحدث أحد عن حقيقة أن ترامب حرم زوجته أثناء الأمطار بينما كان لديه مظلة لمجرد أن رغب في الوقوف أمام شاشات التلفزيون".    

    ​وفي مقابلتها التلفزيونية مع قناة "إيه بي سي نيوز" هذا الأسبوع، نفت ميلانيا ترامب التكهنات بأن زواجها في ورطة، وأكدت أنها تحب زوجها، وقالت: "نعم، علاقتنا بخير وعلى ما يرام، إن وسائل الإعلام هي التي تتكهن بهذا، وهي مجرد شائعات، فليست كل الأشياء صحيحة".    

    انظر أيضا:

    ميلانيا ترامب توجه رسالة للسيسي وزوجته
    ميلانيا ترامب تكشف المقصود بالرسالة "المثيرة للجدل" المكتوبة على سترتها
    ميلانيا ترامب: لدي ما يشغلني أكثر من "خيانة" زوجي
    ميلانيا ترامب: أنا من أكثر ضحايا التنمر في العالم
    ميلانيا ترامب تكشف أسرار خيانة زوجها (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار أمريكا, فيديو, أخبار, ميلانيا ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    قطار ريونيفيكيشن إكسبريس الفيتنامي، على السكة الحديدية التي تربط بين هوي آن وهانوي
    أكثر السكك الحديدية ذهولا في العالم
    ترامب يصف لماذا الصين أخطر من روسيا
    ترامب: الصين أكثر خطورة من روسيا على الولايات المتحدة
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك