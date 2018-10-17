الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من قطاع غزة وسقوطه في بئر السبع (فيديو+صور)

أعلن الجيش الإسرائيلى في بيان، اليوم الأربعاء، عن إطلاق صاروخ من قطاع غزة، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار فى مدينة بئر السبع، إحدى أكبر المدن الواقعة فى جنوب البلاد، وفقا لما ذكره المكتب الصحفى للجيش.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إنه تم إصدار تعليمات على الفور لأكثر من 200 ألف مواطن بالاحتماء في الملاجئ أو أماكن أخرى أمنة.

Additional pictures from the scene in #Beersheba, #Israel. At least 7 civilians being treated for shock after a rocket launched from the area of Khan Younis in southern #Gaza hit a garden outside a home. pic.twitter.com/vW0xyGJzxE — Anna Ahronheim (@AAhronheim) October 17, 2018

وأوضح "تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وفي السياق ذاته، قالت الشرطة ووسائل الاعلام المحلية، إن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة انفجر قرب مبنى سكني في بئر السبع، مشيرة إلى عدم وجود جرحى أو قتلى نتيجة سقوط الصاروخ.

Sirens wail across Beersheva as Red Alert is activated for an incoming rocket from #Gaza. #Israel pic.twitter.com/1NlCp2YIHq — Joe (@Jtruzmah) October 17, 2018

ونُشرت بعض الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، التي تظهر أن الصاروخ انفجر في الحديقة الأمامية لمبنى مكون من طابقين، مما ألحق أضرارا بالمبنى نفسه في منطقة سكنية مكتظة.

وفقا لمعلوماتهم، أصاب العديد من المواطنين بنوبة من الهلع والفزع، وتم استدعاء الأطباء لمساعدتهم.

A rocket fired from #Gaza hit a building in Beer Sheva, Southern #Israel. pic.twitter.com/yAel6GbTbf — News On The Minute (@NewsOnTheMin) October 17, 2018

هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد حذر، في وقت سابق، حركة "حماس" في قطاع غزة من مغبة تعرضها لضربات عسكرية في حال استمرت المسيرات اليومية على السياج الأمني بين القطاع وإسرائيل واندلاع المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.