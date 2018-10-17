أردوغان يلتقي اليوم وزير الخارجية الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية التركية: "سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال زيارته إلى تركيا مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ومع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو".

وأشار مكتب الرئيس التركي إلى أن لقاء الرئيس أردوغان مع بومبيو سيجري في مطار أنقرة، الذي سينطلق منه أردوغان في زيارة إلى مولدوفا.

يسافر الوزير #بومبيو اليوم إلى #أنقرة للقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للترحيب بقرار الإفراج عن القس أندرو برنسون ومناقشة قضايا أخرى ذات أهمية مشتركة. كما يناقش بومبيو قضية جمال خاشقجي ويكرر عرض الولايات المتحدة لمساعدة #تركيا في تحقيقاتها. @SecPompeo @USEmbassyTurkey — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) October 17, 2018

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وكانت الخارجية التركية قد ذكرت قبل ذلك، أن وزير الخارجية الأمريكي سيبحث أثناء زيارته إلى تركيا الوضع في سوريا، وأن أحد مواضيع البحث سيكون موضوع اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو زار، يوم أمس، السعودية، حيث التقى مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وكذلك الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأعلن بومبيو بعد اللقاء مع ابن سلمان عن الاتفاق مع الجانب السعودي على أهمية إجراء تحقيق شامل وشفاف بحادثة اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي.