وزير الداخلية التركي: سيتم تفتيش مقر القنصل السعودي في هذه الحالة

قال وزير الداخلية التركي، اليوم الأربعاء، إن تفتيش مقر القنصل السعودي يحتاج إلى تفاهم بين البلدين.

وأوضح الوزير، سليمان صويلو، أنه سيتم تفتيش المقر في حال موافقة الرياض، متابعا "على الجميع أن ينتظروا نتائج التحقيقات في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وأضاف صويلو "إن فريق التحقيق التركي سيفتش مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول، في إطار التحقيق في قضية اختفاء خاشقجي، فور التوصل إلى تفاهم مشترك مع الرياض".

وتابع، في تصريحات خلال لقاء مع وكالة "الأناضول" التركية، "هناك قبول من الجانب السعودي لتفتيش منزل القنصل ولكننا ننتظر تفاهما مشتركا للإقدام على هذه الخطوة. سيتم تفتيش مقر إقامة القنصل فور الوصول إلى التفاهم المشترك".

كما دعا الوزير الجميع لانتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات، وقال "على الجميع أن ينتظروا نتائج التحقيقات في قضية اختفاء خاشقجي".

#عاجل| وزير الداخلية التركي: ما أستطيع أن أجزم به حيال اختفاء #خاشقجي، أن على الجميع انتظار نتائج التحقيق pic.twitter.com/OYEjstqFgT — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 17, 2018

​وما زال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي ألمح رئيسها دونالد ترامب إلى تصديق الرواية التركية عن السعودية، حين قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه يبدو أن جمال خاشقجي دخل السفارة ولم يخرج، ويبدو أن السعودية ضالعة في اختفائه.

وكان المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، قد أعلن مغادرة القنصل السعودي محمد العتيبي لمدينة إسطنبول التركية، مشيرا إلى أن "القنصل ذهب برغبته ووزارة الخارجية لم تطلب منه مغادرة تركيا".