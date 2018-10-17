تركيا: نأمل أن تدخل الشرطة اليوم إلى مقر القنصل السعودي

أعلنت تركيا عن أملها في أن تدخل الشرطة اليوم إلى مقر القنصل السعودي، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تقدم أي معلومات قبل أن تنتهي التحقيقات.

أنطاكيا — سبوتنيك. أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن أمله في أن تتمكن الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، من دخول مقر القنصل السعودي في إسطنبول، لتفتيشه، على خلفية التحقيق في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال جاويش أوغلو في تصريحات للصحافيين عقب لقاء مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في أنقرة: "نأمل في أن تدخل الشرطة اليوم إلى مقر القنصل ولا نستطيع أن نقدم أي معلومات قبل أن تنتهي التحقيقات"، موضحا أن "الشرطة التركية لم تفتش مقر القنصل السعودي أمس بدعوى وجود عائلته داخل المقر".

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يتحدث عن مزاعم تورط السعودية بقتل خاشقجي ويقارنها بـ"الاعتداء الجنسي"

وحول مغادرة القنصل السعودي محمد العتيبي إسطنبول، أمس، قال الوزير التركي: "لم نبعد القنصل السعودي من تركيا والسعودية هي التي ستحدد ما سيحل به".

وأشار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى أن أنقرة لم تبعد القنصل السعودي من تركيا.

كما أعلن الوزير التركي أنه بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو قضية اختفاء الصحافي خاشقجي، وخارطة الطريقة التي اتفقت عليها أنقرة وواشنطن بخصوص منبج السورية.

وقال جاويش أوغلو في تصريحات عقب لقائه مع بومبيو الذي يزور أنقرة، اليوم: "بحثت مع بومبيو قضية خاشقجي وموضوع منبج وكان لقائنا مثمر ومفيد".

وأضاف: "قيمنا مع بومبيو الخطوات التي سنتخذها في منبج في المرحلة المقبلة"، مؤكدا: "ينبغي أن تبدأ الدوريات المشتركة في منبج بأسرع وقت كما ينبغي تطهير منبج من وحدات حماية الشعب".