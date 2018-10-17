أنقرة تتحدث عن قطع العلاقات مع واشنطن في حال استمرار العقوبات

أعلنت أنقرة أنها اتفقت مع واشنطن على أنه لا حاجة للعقوبات التي تفرضها الأخيرة على أنقرة، مشددة على أنه في حال استمرت العقوبات، لن تستمر العلاقات بين البلدين.

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko/Pool أردوغان يكشف عن الجهة التي أفرجت عن القس الأمريكي

أنطاكيا — سبوتنيك . أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه اتفق مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو أنه لا حاجة للعقوبات التي تفرضها واشنطن على أنقرة، مشددا على أنه في حال استمرت العقوبات، "لن تستمر العلاقات بين البلدين".

وقال جاويش أوغلو في تصريحات للصحافيين عقب لقاء مع نظيره بومبيو في أنقرة: "بالنسبة للعقوبات قررنا أنها اقتصادية ولا حاجة إليها وهذه عقوبات لا ندري كيف نصفها وما نستفيد منها".

وأضاف: "إذا ما استمرت العقوبات العلاقات لن تستمر".

وأعربت تركيا في مناسبات عديدة عن احتجاجها الشديد بشأن العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد وزيرين أتراك، داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عن هذا "القرار الخاطئ".

وبحسب واشنطن، فإن العقوبات متعلقة بقضية القس الأمريكي أندرو برونسون، علما أنه تم الإفراج عنه قبل أيام بقرار مفاجئ من القضاء التركي.