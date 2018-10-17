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14:27 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    وزير الخارجية الأمريكي لأردوغان: مستعدون للمساعدة في تحقيقات اختفاء خاشقجي

    © AP Photo / Cliff Owen
    العالم
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    أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده للمساعدة في التحقيقات حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

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    OSMAN ORSAL
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    وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو عرض، أثناء لقائه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة اليوم، المساعدة الأمريكية في تحقيقات تركيا حول اختفاء خاشقجى.

    وقالت الوزارة، في بيان عقب اجتماعهما: "أعرب الوزير أيضا عن قلق الولايات المتحدة إزاء اختفاء جمال خاشقجي".

    وما زال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك التقارير.

    وأثارت القضية اهتمام دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي ألمح رئيسها دونالد ترامب إلى تصديق الرواية التركية عن السعودية، حين قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه يبدو أن جمال خاشقجي دخل السفارة ولم يخرج، ويبدو أن السعودية ضالعة في اختفائه.

    وكان المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، قد أعلن مغادرة القنصل السعودي محمد العتيبي لمدينة إسطنبول التركية، مشيرا إلى أن "القنصل ذهب برغبته ووزارة الخارجية لم تطلب منه مغادرة تركيا".

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    الكلمات الدلالية:
    اختفاء خاشقجي, الخارجية الأمريكية, وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, رجب طيب أردوغان, تركيا
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