قطر توقع اتفاقية مع دولة أوروبية لإنشاء سرب طائرات عمودية

وبحسب صحيفة "العرب" القطرية، جاء ذلك عقب محادثات أجراها الجانبان القطري في مقر وزارة الدفاع الإيطالية، والتي تضمنت البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات في المنطقة.
وكان العطية زار تركيا، وأجرى مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأول، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وقبل ذلك، التقى وزير الدفاع القطري بوزير الدفاع التركي خلوصي آكار، وبحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية.
ومن الملاحظ أن قطر تسعى، منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 حزيران/ يونيو 2017، لزيادة قدراتها الدفاعية، في جميع القطاعات.
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