قطر توقع اتفاقية مع دولة أوروبية لإنشاء سرب طائرات عمودية

شهدت وزارتا الدفاع القطرية والإيطالية، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقية التدريب العملياتي مع قبل الجانب الإيطالي، وإنشاء السرب القطري للطائرات العمودية "إن إتش 90" في إيطاليا.

© AP Photo / تفاصيل اللقاء العاجل... لماذا توجه وزير الدفاع القطري من إيطاليا إلى أمريكا

القاهرة — سبوتنيك . شهد وزير الدفاع القطري خالد العطية، ونظيرته الإيطالية إليزابيتا ترينتا، في روما، اليوم الأربعاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر، مراسم توقيع اتفاقية التدريب العملياتي مع الجانب الإيطالي، وإنشاء السرب القطري للطائرات العمودية "إن إتش 90" في إيطاليا.

وبحسب صحيفة "العرب" القطرية، جاء ذلك عقب محادثات أجراها الجانبان القطري في مقر وزارة الدفاع الإيطالية، والتي تضمنت البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات في المنطقة.

وكان العطية زار تركيا، وأجرى مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأول، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وقبل ذلك، التقى وزير الدفاع القطري بوزير الدفاع التركي خلوصي آكار، وبحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية.

ومن الملاحظ أن قطر تسعى، منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 حزيران/ يونيو 2017، لزيادة قدراتها الدفاعية، في جميع القطاعات.