روسيا تسلم خبراء إزالة الألغام في لاوس أحدث أجهزة البحث عن المتفجرات

وسيستلم الخبراء في لاوس (الواقعة في جنوب شرق آسيا) أحدث أنواع وسائل البحث عن المتفجرات مثل، كاشفات الألغام "أي إم بي —إس 2" و"أي إم بي —2" للبحث الانتقائي، المحمولة، وأجهزة "بيبل" للبحث عن خطوط الأسلاك، وأجهزة بحث عن عبوات ناسفة "إينفو 3 إم" وأجهزة الكشف عن الألغام المزروعة في العمق "إم غي — 1 إي".
يذكر أن فريق إزالة الألغام التابع للمركز الدولي لإزالة الألغام بالقوات المسلحة الروسية، بدأ منذ أيام بعملية إنسانية لإزالة الألغام بالقرب من قرية "لاك ساو" الواقعة في مقاطعة بوليخامساي في لاوس. ويصل عدد أفراد هذا الفريق إلى 36 شخصا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه يخطط لتطهير مساحة بأكثر من 100 هكتار من الغابات من المواد المتفجرة التي خلفها القصف الأمريكي في لاوس، في الفترة من 1964 إلى 1973.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)