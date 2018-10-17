روسيا تسلم خبراء إزالة الألغام في لاوس أحدث أجهزة البحث عن المتفجرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للجيش الروسي، سيسلم اللاوسي أحدث الوسائل الروسية لكشف الألغام، التي يستخدمها الجيش الروسي الآن لإزالة الألغام في هذا البلد.

© Sputnik . Nour Molhem روسيا ترسل 35 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لاوس

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "سيتم تسليمها الأجهزة مجانا بعد التدريب عليها تحت إشراف الخبراء الروس، الذين يمثلون المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية".

وسيستلم الخبراء في لاوس (الواقعة في جنوب شرق آسيا) أحدث أنواع وسائل البحث عن المتفجرات مثل، كاشفات الألغام "أي إم بي —إس 2" و"أي إم بي —2" للبحث الانتقائي، المحمولة، وأجهزة "بيبل" للبحث عن خطوط الأسلاك، وأجهزة بحث عن عبوات ناسفة "إينفو 3 إم" وأجهزة الكشف عن الألغام المزروعة في العمق "إم غي — 1 إي".

يذكر أن فريق إزالة الألغام التابع للمركز الدولي لإزالة الألغام بالقوات المسلحة الروسية، بدأ منذ أيام بعملية إنسانية لإزالة الألغام بالقرب من قرية "لاك ساو" الواقعة في مقاطعة بوليخامساي في لاوس. ويصل عدد أفراد هذا الفريق إلى 36 شخصا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه يخطط لتطهير مساحة بأكثر من 100 هكتار من الغابات من المواد المتفجرة التي خلفها القصف الأمريكي في لاوس، في الفترة من 1964 إلى 1973.