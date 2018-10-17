ردا على صواريخ "الفجر"... نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة كبيرة

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن لم تتوقف الاعتداءات على الحدود وعلى غلاف غزة وعلى بئر السبع، سنوقفها نحن. وإسرائيل سترد بقوة كبيرة.

كتب عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، الأربعاء، أن نتنياهو أنهى جلسة لتقدير الموقف في قطاع غزة، عقدت في مقر قيادة فرقة غزة، بحضور قادة الجيش والأجهزة الأمنية.

رئيس الوزراء نتنياهو تفقد اليوم غرفة العمليات في مقر قيادة فرقة غزة والتقى المجندات اللواتي اكتشفن هذا الصباح الخلية الإرهابية الفلسطينية التي حاولت إطلاق صواريخ على أراضينا مما أدى إلى القضاء عليها من قبل جيش الدفاع. هذا وعبر رئيس الوزراء عن تقديره لعمل غرفة العمليات في فرقة غزة pic.twitter.com/3IgeDgoaT5 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 17, 2018

وقال جندلمان:

إن نتنياهو تفقد اليوم غرفة العمليات في مقر قيادة فرقة غزة، والتقى المجندات اللواتي اكتشفن هذا الصباح الخلية "الإرهابية" الفلسطينية، التي حاولت إطلاق صواريخ على أراضينا، مما أدى إلى القضاء عليها من قبل جيش الدفاع. وعبر رئيس الوزراء عن تقديره لعمل غرفة العمليات في فرقة غزة".

وكانت الطائرات الإسرائيلية قصفت أهدافا في غزة، صباح اليوم، ردا على إطلاق صاروخ انطلق من القطاع، وسقط في مدينة بئر السبع.