المحققون الأتراك يدخلون مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول للتحقيق في اختفاء خاشقجي

وصل المحققون الأتراك مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول، بشأن التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، وصل الوفد التركي المشارك في مجموعة العمل المشتركة الخاصة بالتحقيق في قضية اختفاء خاشقجي إلى مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول.

#عاجل | الوفد التركي المشارك في مجموعة العمل المشتركة بقضية اختفاء خاشقجي يصل مقر إقامة القنصل السعودي بإسطنبول — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٧ أكتوبر ٢٠١٨

ووصل مسؤولون سعوديون، اليوم الأربعاء، إلى مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول، بعد تصريحات للمسؤولين الأتراك، أعربوا فيها عن أملهم بتفتيش المقر ضمن التحقيقات حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وما يزال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر القنصلية، وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه تم قتله، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق، بشكل مستقل، من صحة تلك التقارير.

#عاجل | وصول 11 مسؤولا سعوديا إلى مقر إقامة القنصل السعودي في مدينة إسطنبول على خلفية اختفاء الصحفي جمال #خاشقجي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٧ أكتوبر ٢٠١٨

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، وكان المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، قد أعلن مغادرة القنصل السعودي، محمد العتيبي لمدينة إسطنبول التركية، مشيرا إلى أن "القنصل ذهب برغبته ووزارة الخارجية لم تطلب منه مغادرة تركيا".