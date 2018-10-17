الجيش التركي يعلن تحييد 12 من عناصر "العمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلن الجيش التركي، اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، تحييد 12 فردا من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، مشيرا إلى أنهم خططوا لشن هجمات على قواعده.

أنطاكيا- سبوتنيك وذكرت هيئة الأركان التركية، عبر "تويتر": "تم تحييد 12 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية على منطقة متينا شمالي العراق"، مضيفة: "المسلحين الذين تم تحييدهم كانوا يخططون لهجمات على القواعد العسكرية التركية".

© AP Photo / Hussein Malla الداخلية التركية تعلن تحييد 46 عنصرا من حزب العمال الكردستاني

ويواصل الجيش التركي عمليات عسكرية في شمال العراق، وتشن مقاتلاته بشكل مستمر غارات على مواقع يقول إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني.

وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، منظمات إرهابية.

وأدانت بغداد الضربات الجوية للجيش التركي على مناطق في شمالي العراق، وجددت دعوتها القوات التركية لمغادرة الأراضي العراقية.

وتقول السلطات التركية إن الهدف من تنفيذ العمليات العسكرية في شمالي العراق "هو القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني ومنع الهجمات، التي يشنها على تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية".