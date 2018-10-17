بومبيو: علينا أن نأخذ بالاعتبار العلاقات مع السعودية في أي خطوات تتعلق بقضية خاشقجي

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه على أمريكا أن تضع في اعتبارها العلاقات التجارية والحكومية المهمة مع السعودية لدى دراستها أي خطوات بعد معرفة الحقائق في قضية خاشقجي، بحسب وكالة "رويترز".

© AP Photo / Cliff Owen وزير الخارجية الأمريكي لأردوغان: مستعدون للمساعدة في تحقيقات اختفاء خاشقجي

وفي سياق العلاقات السعودية الأمريكية، كشف مسؤول أمريكي أن السعودية أرسلت 100 مليون دولار إلى الإدارة الأمريكية في نفس اليوم، الذي وصل فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى الرياض، لإجراء مباحثات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي

ولكن رفض بريت ماكغورك، مبعوث الولايات المتحدة إلى التحالف الذي يقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي، في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فكرة الربط بين زيارة بومبيو وإرسال تلك الأموال.

وقال المسؤول الأمريكي إن الأموال السعودية المرسلة إلى الإدارة الأمريكية، جاءت لتعزيز الجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في بعض المناطق السورية التي تم تحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابي.

إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول إنه لا يريد أن يبتعد عن السعودية على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وكرر رؤيته في أن القادة السعوديين لم يشاركوا في إخفائه.

وقال ترامب في مقابلة على شبكة "فوكس بيزنس نتورك" عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من حلفها في الخليج "لا أريد أن أفعل ذلك".