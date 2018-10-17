بومبيو: علينا أن نأخذ بالاعتبار العلاقات مع السعودية في أي خطوات تتعلق بقضية خاشقجي

ولكن رفض بريت ماكغورك، مبعوث الولايات المتحدة إلى التحالف الذي يقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي، في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فكرة الربط بين زيارة بومبيو وإرسال تلك الأموال.
وقال المسؤول الأمريكي إن الأموال السعودية المرسلة إلى الإدارة الأمريكية، جاءت لتعزيز الجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في بعض المناطق السورية التي تم تحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابي.
إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول إنه لا يريد أن يبتعد عن السعودية على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وكرر رؤيته في أن القادة السعوديين لم يشاركوا في إخفائه.
وقال ترامب في مقابلة على شبكة "فوكس بيزنس نتورك" عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من حلفها في الخليج "لا أريد أن أفعل ذلك".
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