موقع عبري: "القبة الحديدية" فشلت في التصدي لـ"صواريخ الفجر"

تساءل موقع إلكتروني عبري عن مدى أهمية منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية لبلاده، خاصة بعد سقوط صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل.

ذكر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي "ديبكا"، صباح اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول، أن منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية الإسرائيلية لم تجد نفعا، ولم تقدم شيئا أمام صواريخ حركة حماس، وكشفت عيوب كثيرة في الجيش الإسرائيلي".

© REUTERS / Corinna Kern الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في البلدات المحاذية لقطاع غزة

وتساءل الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي عن كيفية وصول صواريخ "تورنيدو" لقطاع غزة، وهو النوع الذي أطلق فجر اليوم الأربعاء، من القطاع على مدينة بئر السبع الإسرائيلية.

وأوضح الموقع أنه من الطبيعي أن تتصدى المنظومة الدفاعية الإسرائيلية لمثل هذه الصواريخ، ولكن "القبة الحديدية" لم تتصد لها، ومن هنا، قرر الجيش الإسرائيلي نشر المزيد من بطاريات "القبة الحديدية" بمنطقة بئر السبع ومحيطها، وفي أماكن أخرى في إسرائيل.

وأشار الموقع الاستخباراتي، وثيق الصلة بجهاز "الموساد" إلى أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية فشلت في معرفة مدى وجود مثل هذه الصواريخ لدى الفلسطينيين في قطاع غزة من عدمه، خاصة وأنها صواريخ جديدة من نوعها لدى الطرف الفلسطيني، وهي صواريخ "تورنيدو".

يذكر أن صاروخ "تورنيدو جي Tornado-G" هو الصاروخ الأول من نوعه الذي يطلقه الفلسطينيون على الداخل الإسرائيلي من قطاع غزة.