ظريف يطالب باكستان بإسراع عملية البحث عن الرهائن الإيرانيين

طهران — سبوتنيك. وأفاد الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، أن محمد جواد ظريف أجرى، اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، مكالمة هاتفية مع نظيره الباكستاني، فيما أكد الوزير الإيراني على ضرورة تعزيز التعاون الحدودي المشترك بين البلدين، وطلب من الحكومة الباكستانية القيام بإجراءات سريعة لإطلاق سراح الرهائن والقبض على الإرهابيين و إرسال الرهائن إلى إيران.
وأضاف الوزير الباكستاني: "هذه المجموعات الإرهابية هي عدو مشترك لإيران وباكستان، وأنها تحاول عرقلة العلاقات الودية بين البلدين".
واختطف تنظيم جيش العدل الإرهابي 14 عنصرا من البسيج والحرس الثوري وحرس الحدود في منطقة الصفر الحدودية لولكدان مع باكستان، فجر يوم الاثنين الماضي.
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