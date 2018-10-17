ظريف يطالب باكستان بإسراع عملية البحث عن الرهائن الإيرانيين

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال محادثته مع وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، ضرورة تعزيز التعاون الحدودي، والقيام بإجراءات سريعة لضمان سلامة الرهائن الإيرانيين والقبض على الإرهابيين.

طهران — سبوتنيك. وأفاد الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، أن محمد جواد ظريف أجرى، اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، مكالمة هاتفية مع نظيره الباكستاني، فيما أكد الوزير الإيراني على ضرورة تعزيز التعاون الحدودي المشترك بين البلدين، وطلب من الحكومة الباكستانية القيام بإجراءات سريعة لإطلاق سراح الرهائن والقبض على الإرهابيين و إرسال الرهائن إلى إيران.

© AP Photo / UNCREDITED إيران تعلن استعدادها للتعاون مع باكستان لإطلاق سراح الجنود الرهائن

كما أعلن ظريف أن باكستان سوف تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل العثور على الرهائن وإطلاق سراحهم والقبض على الإرهابيين.

وأضاف الوزير الباكستاني: "هذه المجموعات الإرهابية هي عدو مشترك لإيران وباكستان، وأنها تحاول عرقلة العلاقات الودية بين البلدين".

واختطف تنظيم جيش العدل الإرهابي 14 عنصرا من البسيج والحرس الثوري وحرس الحدود في منطقة الصفر الحدودية لولكدان مع باكستان، فجر يوم الاثنين الماضي.