هجوم انتحاري في أفغانستان يؤدي إلى مقتل وإصابة جنود أجانب ومدنيين

أعلن مسؤولون حكوميون، أن انتحاريا فجر نفسه فقتل مدنيين أفغانيين اثنين وأصاب ما لا يقل عن ثلاثة جنود أجانب في هجوم قرب أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال محمد محفوظ وإلي زادة، قائد شرطة إقليم باروان الذي توجد به قاعدة "باجرام" العسكرية، إن انتحاريا مترجلا استهدف القوات الأجنبية أثناء قيامها بدورية.

© AFP 2018 / Noorullah Shirzada مقتل مرشح للانتخابات التشريعية في أفغانستان إثر استهداف مكتبه

ولم تعرف حتى الآن جنسية الجنود.

وأعلنت حركة طالبان في بيان مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إن الهدف الرئيسي كان قوات حلف شمال الأطلسي، ولم يتسن الحصول على تعليق من الحلف.

وأكدت وحيدة شاهكار المتحدثة باسم حاكم باروان وقوع الهجوم في منطقة باجرام، مضيفة "قتل مدنيان وأصيب آخران"، كما تم نقل المصابين وهما امرأتان إلى القاعدة الجوية لتلقي العلاج.