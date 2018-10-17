مقتل شخصين في هجوم تبنته طالبان قرب قاعدة باغرام شمال أفغانستان

قتل مدنيان وأصيب خمسة آخرين، بينهم ثلاثة جنود من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في تفجير بالقرب من قاعدة "باغرام العسكرية، وسط ولاية بروان شمالي أفغانستان حسبما أعلن الناتو ومصادر محلية في أفغانستان مساء اليوم الأربعاء.

كابول — سبوتنيك. وذكرت وكالة "بجواك" الأفغانية، على "توتير" أن قوات الحلف أعلنت، "إصابة 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة في مديرية باغرام بالقرب من أكبر القواعد الجوية الأمريكية"، لافتة إلى أن حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

© REUTERS / OMAR SOBHANI انفجار في تجمع انتخابي شمال شرقي أفغانستان يسفر عن مقتل 12 شخصا

فيما نقل موقع "خبرنامة" الإلكتروني الأفغاني عن مصادر بالسلطات المحلية قولها، "مقتل مدنيين اثنين وإصابة سيدتين في الهجوم"، مشيرة إلى أن الهجوم ناجم عن انفجار سيارة مفخخة".

من جهة ثانية قتل المرشح بالانتخابات التشريعية الأفغانية عبد الجبار قهرمان، اليوم الأربعاء، وأصيب 7 آخرين، إثر استهداف مكتب حملته الانتخابية في لشكرغاه كبرى مدن ولاية هلمند جنوب أفغانستان.

وقال مصدر في المكتب الإعلامي لحاكم الولاية لوكالة "سبوتنيك" إن "النائب عبد الجبار قهرمان استشهد وأصيب 7 أشخاص بجروح في الانفجار"، وأضاف أن "الجرحى بعضهم يعاني من أوضاع وخيمة".

في سياق آخر، كان قد قتل ما لا يقل عن 20 جنديا من الجيش الوطني الأفغاني، واعتقل اثنان آخران في هجوم لطالبان في مقاطعة فرح الغربية، وفقا لما ذكره مسؤول يوم الأحد الماضي.

وصرح رئيس الإدارة في منطقة بورتو باجهوك الأفغانية، حاجي غوث الدين، لوكالة "رويترز" الأفغانية أن "المسلحين اقتحموا مركزين للجيش الوطني الأفغاني في قرية دوكان في وقت متأخر مساء السبت".