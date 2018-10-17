خامنئي: الأعداء يشوهون صورة إيران

قال المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، إن خطة الأعداء تتمثل في عرض صورة سلبية وباعثة لليأس عن الوضع في إيران.

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا"، أكد خامنئي، خلال استقباله صباح اليوم الأربعاء، حشود من النخب الشبابية والمواهب العلمية المتفوقة في إيران، على أن أعداء بلاده يعمدون إلى تقديم صورة سلبية وباعثة لليأس عن إيران.

© AFP 2018 / KHAMENEI.IR ردا على عقوبات ترامب... خامنئي يدعو لاتخاذ قرارات عاجلة

ولفت خامنئي إلى أن المساعي والنشاطات، التي يقوم بها عشرات الآلاف من المحليين في شتى أرجاء إيران ، ترسم مستقبلا حقيقيا وباعثا للأمل في النفوس، مشددا على ضرورة التعامل المتبادل والثنائي الجاد بين النظام والنخبة العلمية المحلية، والحفاظ على هذا الكنز البشري المليئ بالمواهب، وتوظيفهم بشكل جيد.

وأردف خامنئي: "يجب تعزيز الهوية الوطنية والتطلعات والشعور بهما بين أوساط النخب العلمية داخل البلاد".

وحذر خامنئي النخبة الإيرانية من الغفلة في أداء مسؤولياتهم تجاه الشعب، وتجاه قضايا البلاد الهامة، كالاستقلال والعدالة والتقدم ومواجهة الأضرار الاجتماعية.