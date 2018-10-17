للالتفاف على العقوبات الأمريكية... إيران وألمانيا تناقشان سبل تنفيذ الاتفاق النووي

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، أكد الجانبان، الإيراني والألماني، خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، على ضرورة التسريع في وتيرة تنفيذ الآليات، ولاسيما القنوات المالية للاتفاق النووي الإيراني، والجهود الهادفة إلى مواجهة الحظر الأمريكي على طهران.

© Sputnik . Rania Al-jabari السفير الإيراني: المفاعل النووي ليس هو سبب الخلاف بين إيران وبعض الدول العربية