للالتفاف على العقوبات الأمريكية... إيران وألمانيا تناقشان سبل تنفيذ الاتفاق النووي

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، أكد الجانبان، الإيراني والألماني، خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، على ضرورة التسريع في وتيرة تنفيذ الآليات، ولاسيما القنوات المالية للاتفاق النووي الإيراني، والجهود الهادفة إلى مواجهة الحظر الأمريكي على طهران.
من جانبها، أكدت المسؤولة في وزارة الخارجية الألمانية، أن الدول الأوروبية تدرك جيدا أهمية هذا الموضوع، وبذلت خلال الأسابيع الماضية جهودا مكثفة لدراسة جوانبه المختلفة، وتواصل مساعيها خلال الأيام المقبلة، من خلال التشاور مع الجانب الإيراني، لوضع اللمسات الأخيرة على الآليات المناسبة، وتنفيذ جانب منها، مع رعاية الأولويات في هذا الخصوص.
على صعيد آخر، أعلن عراقجي في هذا اللقاء، عن احتجاج إيران، شديد اللهجة، علي اعتقال أحد الدبلوماسيين لدى السفارة الإيرانية في فيينا، بواسطة الشرطة الألمانية، وإعادته إلى بلجيكا؛ مؤكدا أن طهران تتابع هذا الموضوع عبر الطرق السياسية والقانونية، وستتخذ الإجراءات الضرورية حيال ذلك.
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