إيطاليا تسعى لرفع العقوبات عن روسيا في أسرع وقت

أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، أنه سيقوم بكل ما هو ضروري من أجل رفع العقوبات المفروضة على روسيا في أسرع وقت ممكن.

موسكو — سبوتنيك. وقال سالفيني، متحدثا في تجمع اتحاد الصناعات الإيطالية في روسيا الاتحادية: "لدي انطباع بأن قيادة الاتحاد الأوروبي مستعدة لمواصلة مسار العقوبات، وعلاوة على ذلك، لخلق آلية تجددها تلقائيا، وهذا لا يناسبني على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي جدوى من العقوبات.

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ولفت وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه لا يعلم متى سينتهي هذا الأمر، مضيفا: "من جانبي، سأفعل كل ما بوسعي لرفع العقوبات في أقرب وقت ممكن".

ويتواجد سالفيني في موسكو في زيارة رسمية تستمر ليوم واحد، وكانت زيارته الأخيرة إلى روسيا جرت في يوليو / تموز الماضي، حيث تواجد في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، كما التقى بنظيره الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، وبقادة مجلس الأمن الروسي.

ومددت دول الاتحاد الأوروبي في يوليو / تموز الماضي، العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على روسيا منذ 2014 حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2019.

وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان أخرى، بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، عقب الأحداث في شرق أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم في مارس / آذار 2014 إلى روسيا عبر استفتاء شعبي.