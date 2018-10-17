برلمانيون فرنسيون يطالبون بكشف حقيقة "اختفاء خاشقجي"

طالب عدد من البرلمانيين الفرنسيين، وأعضاء مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، بكشف حقيقة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الجاري أثناء دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول.

باريس — سبوتنيك. وفي بيان رسمي صادر عن مجموعة الصداقة بين فرنسا والخليج في مجلس الشيوخ الفرنسي، التي يترأسها عضو مجلس الشيوخ جان ماري بوكل، قال البرلمانيون الفرنسيون: "لقد علمنا بآخر المعلومات المتعلقة باختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر ونحن قلقون جدا".

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب: لن أبتعد عن السعودية بسبب خاشقجي وهذا ما أتمناه من الملك وولي عهده

وتابع البيان: "نحن ننتظر من السلطات السعودية أن تكشف بأسرع وقت عن المعلومات اللازمة التي تسمح بمعرفة ما حدث لخاشقجي بعد دخوله للقنصلية في الثاني من أكتوبر".

وختم البيان: "كما سبق وطالبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا يوم الأحد الماضي، نحن نطالب بأن يتم فتح تحقيق يتمتع بالمصداقية لمعرفة المسؤولين ومحاسبتهم".

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز بعد إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.