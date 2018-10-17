انقسام داخل حكومة إسرائيل... ليبرمان يرفض "الهجوم الخاطف"

ذكرت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، أن ليبرمان يعارض رؤية كثير من أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" في رؤيته القاضية بقيام الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية موسعة في غزة.
وبينت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن أعضاء الحكومة الإسرائيلية المصغرة منقسمون على أنفسهم حيال الوضع في غزة، فبعضهم يرغب في الدخول في حرب موسعة في القطاع، وبعضهم يريد حربا قصيرة، دون خسائر، أي حرب خاطفة، والبعض الآخر يرغب في التهدئة، وأغلبهم يعارضون وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان.
وأوضحت القناة العبرية أن ليبرمان يرغب توجيه ضربة قاصمة وقاسية على حركة حماس في قطاع غزة، وهو ما يعارضه أغلب أعضاء "الكابينيت" الإسرائيلي.
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