انقسام داخل حكومة إسرائيل... ليبرمان يرفض "الهجوم الخاطف"

في محاولة للرد على إطلاق صاروخ فلسطيني من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي، فجر اليوم، قرر وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، القيام بعملية واسعة على القطاع.

ذكرت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، أن ليبرمان يعارض رؤية كثير من أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" في رؤيته القاضية بقيام الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية موسعة في غزة.

© AFP 2018 / Said Khatib الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة عاجلة إلى سكان غزة

وفي وقت يؤيد فيه الكثير من الأعضاء في المجلس ذاته القيام بعملية عسكرية خاطفة الليلة، الأربعاء، أو فجر الخميس، دون الدخول في غمار حرب طويلة أو عملية عسكرية موسعة.

وبينت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن أعضاء الحكومة الإسرائيلية المصغرة منقسمون على أنفسهم حيال الوضع في غزة، فبعضهم يرغب في الدخول في حرب موسعة في القطاع، وبعضهم يريد حربا قصيرة، دون خسائر، أي حرب خاطفة، والبعض الآخر يرغب في التهدئة، وأغلبهم يعارضون وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان.

وأوضحت القناة العبرية أن ليبرمان يرغب توجيه ضربة قاصمة وقاسية على حركة حماس في قطاع غزة، وهو ما يعارضه أغلب أعضاء "الكابينيت" الإسرائيلي.