وكالة: تركيا لم تسلم أمريكا أدلة صوتية أو مصورة بشأن خاشقجي

قالت مصادر أمنية أمريكية وأوروبية، إن تركيا لم تسلم الحكومة الأمريكية أو حلفاء أوروبيين رئيسيين تسجيلات صوتية أو مصورة تردد أن تركيا حصلت عليها بشأن زيارة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وبحسب ما أفادت "رويترز"، ذكرت المصادر أنه بعد قرابة أسبوعين من اختفاء خاشقجي، جمعت الولايات المتحدة وحلفاؤها بعض المعلومات من خلال مصادرهم ووسائلهم الخاصة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو نقص الأدلة لدى الولايات المتحدة عندما قال، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة طلبت من تركيا التسجيلات الصوتية أو المصورة التي ربما تتصل بخاشقجي.

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب: لن أبتعد عن السعودية بسبب خاشقجي وهذا ما أتمناه من الملك وولي عهده

وقال "طلبنا الحصول عليه، إن كان موجودا… لست متأكدا حتى الآن أنه موجود. قد يكون موجودا على الأرجح.. محتمل".

وتابع، "سأحصل على تقرير كامل بهذا الشأن من وزير الخارجية مايك بومبيو عندما يعود من رحلته التي شملت السعودية وتركيا… هذا سيكون أول طلب أطلبه".

هذا وكان خاشقجي، قد اختفى بعد دخوله يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، القنصلية السعودية في إسطنبول لاستخراج وثائق إدارية، وقالت مصادر إعلامية تركية إنه لم يغادر القنصلية منذ ذلك الوقت.

وتحدثت مصادر إعلامية تركية عن احتمال أن يكون الصحفي السعودي المعارض قُتل داخل القنصلية السعودية، الأمر الذي نفته المملكة وأعلنت عن استعدادها للمشاركة في التحقيقات لمعرفة مصيره.

وتؤكد السعودية أن خاشقجي غادر القنصلية عقب إنهاء معاملته، وتنفى أي علاقة لها بالصحفي الذي تثير قضية اختفاءه ردود أفعال عالمية واسعة.

ورفضت المملكة أمس التهديدات بمعاقبتها، وذلك بعد ساعات من تصريحات لترامب، قال فيها إن السعودية ستعاقب في حال ثبت ذلك.

يذكر، أن الصحفي السعودي مشهور بكتاباته في صحيفة الـ "واشنطن بوست" الناقدة والمطالبة بحرية الرأي بالمملكة.