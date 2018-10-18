الرئيس المكسيكي المنتخب يعد بمنح تأشيرات عمل للمهاجرين فور توليه منصبه

© REUTERS / GORAN TOMASEVIC الرئيس المكسيكي المنتخب يعلن إفلاس البلاد

مكسيكو — سبوتنيك . وقال لوبيز أوبرادور لدى وصوله إلى ولاية تاماوليباس: "اعتبارا من 1 ديسمبر، سوف نبدأ بإعطاء فرص عمل تضمن تشغيل المهاجرين من أمريكا الوسطى. لدينا مثل هذه الخطط، لكي يكون بحوزة أولئك الذين يريدون العمل في المكسيك تأشيرة عمل".

مشيرا إلى أن: "حل المشاكل ليس بعمليات الترحيل فقط، ولكن بتوفير الخيارات والبدائل".

ويفر سنويا عشرات الآلاف من مواطني أمريكا الوسطى من العنف والفقر في أوطانهم بمحاولة للوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وغالبا ما ينقلهم مهربو بشر في ظروف محفوفة بالمخاطر.

يذكر أن ترامب، وقع في كانون الثاني/يناير 2017، مرسوماً تنفيذياً ببناء جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، لمنع الهجرة غير الشرعية والتهريب وكان هذا أحد أكثر وعوده الانتخابية إثارة للجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها، وخصوصا مع المكسيك التي ترفض قطعيا طلب الرئيس الأمريكي تحمل كلفة بناء هذا الجدار.