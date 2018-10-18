الرئيس المكسيكي المنتخب يعد بمنح تأشيرات عمل للمهاجرين فور توليه منصبه

مشيرا إلى أن: "حل المشاكل ليس بعمليات الترحيل فقط، ولكن بتوفير الخيارات والبدائل".
ويفر سنويا عشرات الآلاف من مواطني أمريكا الوسطى من العنف والفقر في أوطانهم بمحاولة للوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وغالبا ما ينقلهم مهربو بشر في ظروف محفوفة بالمخاطر.
يذكر أن ترامب، وقع في كانون الثاني/يناير 2017، مرسوماً تنفيذياً ببناء جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، لمنع الهجرة غير الشرعية والتهريب وكان هذا أحد أكثر وعوده الانتخابية إثارة للجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها، وخصوصا مع المكسيك التي ترفض قطعيا طلب الرئيس الأمريكي تحمل كلفة بناء هذا الجدار.
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