صحيفة: نائب رئيس الوزراء الإيطالي يفكر في رئاسة المفوضية الأوروبية

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن ماتيو سالفيني ربما يفكر في الترشح لرئاسة المفوضية الأوروبية في الانتخابات المقبلة.

© AP Photo / Antonio Calanni إيطاليا تسعى لرفع العقوبات عن روسيا في أسرع وقت

ونقلت الصحيفة عن سالفيني قوله: "بعض الأصدقاء من عدة دول أوروبية يطلبون مني ذلك"، مضيفا: "هذا صحيح، لكن موعد الانتخابات المقبلة لا يزال بعيدا".

ولفت رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن سيفكر في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

وسيكون موعد إجراء الانتخابات الأوروبية المقبلة في الفترة من 23 إلى 26 مايو / أيار المقبل، بحسب "رويترز".

وأعلن ماتيو سالفيني، الذي يزور روسيا، معارضة بلاده لتجديد العقوبات إلى أجل غير مسمى ضد موسكو.

وأعلن ماتيو سالفيني، أمس الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، أنه سيقوم بكل ما هو ضروري من أجل رفع العقوبات المفروضة على روسيا في أسرع وقت ممكن.



وقال سالفيني، متحدثا في تجمع اتحاد الصناعات الإيطالية في روسيا الاتحادية: "لدي انطباع بأن قيادة الاتحاد الأوروبي مستعدة لمواصلة مسار العقوبات، وعلاوة على ذلك، لخلق آلية تجددها تلقائيا، وهذا لا يناسبني على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي جدوى من العقوبات.