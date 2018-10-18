"واشنطن بوست" تنشر آخر مقال لجمال خاشقجي

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" آخر مقال للصحفي جمال خاشقجي، تحت عنوان "أكثر ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير". وانتهى خاشقجي من كتابة مقاله قبل اختفائه بفترة قصيرة.

ويجري الحديث في المقال عن انخفاض مستوى حرية الإعلام في الدول العربية، إضافة إلى زيادة تأثير الدولة على التغطية الإخبارية.

© Sputnik . مشادة بين السفيرين السوري والسعودي بمجلس الأمن على خلفية قضية خاشقجي

وأشار خاشقجي في مقاله إلى أن "العالم العربي يواجه ستاره الحديدي الخاص، وهو ليس مفروضا من جهات خارجية، بل من قوى داخلية تقاتل من أجل السلطة".

وجاء في المقال أن الصحفيين العرب يفضلون السكوت على اعتقال زملائهم، وحتى عندما يدين المجتمع الدولي مستوى حرية التعبير المتدني في الإعلام العربي، فإن ذلك لا يتبع بأي إجراءات.

ووفقا لأقوال محرر المقال، كارين عطية، فإنها تلقت المقال من مترجم ومساعد خاشقجي في اليوم التالي من اختفائه في إسطنبول. وأشارت إلى أنها أجلت نشر المقال لأنها كانت على أمل بعودة خاشقجي، ليقوما بتحرير المقال معا.

وكتبت كارين: "الآن يجب أن اعترف أن ذلك لن يحدث".

وكان خاشقجي قد اختفى في تركيا بعد دخوله إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر. ووفقا لأقوال خطيبة خاشقجي فإن موظفي القنصلية دعوه في هذا اليوم لإعداد الوثائق، لكنهم لم يسمحوا لها بالدخول إلى المبنى. وبعد مرور 5 ساعات، أخبرها أحد موظفي القنصلية أن خاشقجي قد غادر القنصلية ولم تعد هناك حاجة للانتظار.