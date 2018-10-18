فريق أمني تركي يفتش مقر إقامة قنصل السعودية بخصوص "جمال خاشقجي" (صور)

وصل عدد من رجال الأمن التركي في 4 سيارات، إلى مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول، وقاموا بتفتيشه.

وانتهت أعمال التفتيش، فجر اليوم الخميس، في مقر إقامة محمد العتيبي، القنصل السعودي في إسطنبول، والذي غادر تركيا إلى السعودية الثلاثاء الماضي، حسب وكالة الأناضول.

وتستمر أعمال تفتيش مقر القنصلية العامة بحي لافنت التركي، من أجل الوصول لحقيقة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

شوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.