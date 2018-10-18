تسجيل
16:37 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    تدريب مشترك بين الجنود الأمريكيين والاستونيين

    دولة جديدة تنضم إلى الناتو قريبا

    CC0 / U.S. Army photo by 1st Lt. Alexander Jansen/54th Engineer Battalion
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01

    أعلن الناتو عن انطلاق المحادثات الرسمية التي تستمر على مدى يومين في بروكسل، لانضمام جمهورية مقدونيا اليوغسلافية سابقا إلى حلف شمال الأطلسي، حيث سيتم الاتفاق على الجوانب العسكرية والقانونية.

    أمستردام — سبوتنيك.  وجاء في بيان صحفي، اليوم الخميس، على الموقع الإلكتروني لحلف شمال الأطلسي: "قامت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بخطو خطوة مهمة على طريق انضمامها إلى عضوية الناتو، يوم الخميس 18 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وذلك مع بدء محادثات الانضمام الرسمية التي تستمر ليومين في مقر حلف الناتو في بروكسل".

    وأضاف البيان: "وتتناول محادثات الانضمام الرسمية الجوانب التفصيلية للعضوية، بما في ذلك المسائل السياسية والعسكرية والقانونية".

    وبحسب البيان يرأس المحادثات الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في حلف الناتو، أليخاندرو ألفارغونزاليز، والذي استقبل نائب رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع رادميلا شيرينكا يانكوفسكا والوفد من سكوبيه في مقر الناتو".

    مقر الناتو الجديد
    © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
    عدو "الناتو" يصبح عضوا بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك
     ووقعت الحكومة اليونانية يوم 17 حزيران/يونيو الماضي اتفاقا مع جمهورية مقدونيا. ويعتبر هذا الاتفاق بمثابة حل للخلاف الذي دام سنوات عديدة حول اسم جمهورية مقدونيا. وبموجب هذا الاتفاق يطلق على جمهورية مقدونيا اسم "مقدونيا الشمالية". إلا أن هذا الأمر قد أثار انتقادات سواء كان ذلك في اليونان أو في مقدونيا نفسها.

    وجرى استفتاء استشاري في مقدونيا بخصوص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بعد التوقيع على الاتفاق بين جمهورية مقدونيا والجمهورية اليونانية.

    ووفقا لنتائج هذا الاستفتاء التي قد أعلنتها لجنة الدولة لشؤون الانتخابات، بلغ عدد المشاركين في هذا الاستفتاء أكثر بقليل من 650 ألف شخصا. وهذا ما يعادل نسبة 36.91 في المائة فقط من إجمالي عدد الناخبين. وبلغ عدد المشاركين الذين أعربوا عن تأييدهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو نسبة 90 في المائة ممن شارك في الاستفتاء.

    يذكر أن عملية انضمام مقدونيا بدأت، في تموز/يوليو الماضي، بعد دعوة من الحلفاء في قمة بروكسل لمقدونيا للانضمام إلى الناتو. في الاجتماع الأخير لوزراء دفاع حلف الناتو، ذكر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ على أنه بمجرد الانتهاء من جميع التعديلات الدستورية على الاسم الجديد سيتمكن الطرفان من التوقيع على بروتوكول الانضمام. وقد عملت البلاد عن كثب مع حلف الناتو، وانضمت إلى كلا من برنامج الشراكة من أجل السلام في عام 1995، ولسنوات عديدة، قدمت مقدونيا دعماً قيماً للعمليات والمهام التي يقودها حلف الناتو في أفغانستان وكوسوفو.

     

    انظر أيضا:

    سماع دوي إطلاق نار داخل منزل حاكم قندهار بعد مغادرة قائد عمليات الناتو
    البرلمان الأوكراني: هنغاريا تعرقل التعاون بين كييف و"الناتو"
    "ليس فقط ضد إيران"... الكويت تكشف رسميا الهدف من تشكيل "الناتو العربي"
    طائرات الناتو تختبر منظومات صواريخ مضادة للطائرات في أوكرانيا
    عدو "الناتو" يصبح عضوا بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك
    أمين عام حلف "الناتو" يدعو روسيا لوقف سلوكها المتهور
    ستولتنبرغ: الناتو سيكون له مركز جديد لزيادة التوعية ضد الهجمات الإلكترونية
    زاخاروفا: الناتو لا يدرك مدى خطورة تصريحاته العدوانية
    فريق الدعم الاستشاري في "الناتو" يدرس بناء قدرات الكويت
    مبعوثة واشنطن لدى حلف الناتو: أمريكا ستدمر الصواريخ الروسية المحظورة إذا لزم الأمر
    الكلمات الدلالية:
    الناتو, مقدونيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    ساحة سان ماركو في فينيسيا (البندقية)، إيطاليا
    10 مدن جوهرية على البحر المتوسط ستختفي قريبا...منها مدن عربية
    القبة الحديدية فشلت في التصدي لـصواريخ الفجر
    الخردة الحديدية"...عيوب الدفاع الإسرائيلي
    منظومات الدفاع الجوي الروسية
    توازن منظومات الدفاع الجوي الروسية والأمريكية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك