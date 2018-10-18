متحدث حكومي بريطاني: يجب محاسبة المسؤولين عن اختفاء خاشقجي

ذكرت وكالة "رويترز" أن متحدثا باسم الحكومة البريطانية قال اليوم الخميس إن وزير التجارة البريطاني ليام فوكس لن يحضر مؤتمرا استثماريا في الرياض.
وأضاف "لا تزال المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء اختفاء جمال خاشقجي… ولا بد من محاسبة المسؤولين عن اختفائه".
وما زال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك التقارير.
وأثارت القضية اهتمام دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي ألمح رئيسها دونالد ترامب إلى تصديق الرواية التركية عن السعودية، حين قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه يبدو أن جمال خاشقجي دخل السفارة ولم يخرج، ويبدو أن السعودية ضالعة في اختفائه.
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