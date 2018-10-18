اغتيال قائد شرطة قندهار في هجوم استهدف مجمع حاكم الولاية

قتل قائد شرطة ولاية قندهار الأفغانية، الجنرال عبد الرازق، في هجوم استهدف مجمع حاكم الولاية، اليوم الخميس، بعد قليل من اجتماع مع أكبر قائد عسكري أمريكي في البلاد الجنرال سكوت ميلر.

كابول — سبوتنيك. وقال موقع قناة "طلوع نيوز" الأفغانية إن "مصدر يؤكد مقتل الجنرال رازق قائد شرطة قندهار في إطلاق النار عقب اجتماع أمني داخل مجمع حاكم الولاية".

© Sputnik . Valeriy Melnikov سماع دوي إطلاق نار داخل منزل حاكم قندهار بعد مغادرة قائد عمليات الناتو

ويعد الجنرال عبد الرازق من الشخصيات المناوئة بشدة لطالبان.

وأفادت وكالة "باجوك" الأفغانية في نبأ عاجل بـ"سماع صوت إطلاق نار كثيف من داخل منزل حاكم قندهار بعد مغادرة قائد عملية الدعم الحازم التابعة للناتو للمنطقة".

فيما ذكرت وكالة "آريانا نيوز" الأفغانية أن "معتديا فتح النار خلال اجتماع بيت حاكم قندهار ومسؤولين ببعثة المساعدة الأممية بأفغانستان".

وسقط مئات القتلى والجرحى في تفجيرات كبيرة منذ بداية العام كثير منها في العاصمة كابول، لكن المدن الإقليمية استهدفت أيضا مع تصعيد حركة "طالبان"، التي تريد إعادة فرض حكمها الإسلامي المتشدد، للمعارك في أنحاء البلاد.