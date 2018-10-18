نيودلهي: نتواصل مع واشنطن حول صفقة "إس-400" الروسية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الهندية، رافيش كومار، اليوم الخميس، أن نيودلهي على تواصل مع واشنطن فيما يخص شراء منظومة "إس-400" الروسية والمشاورات ساعدت على فهم موقف الهند في هذا الشأن.

نيودلهي — سبوتنيك. وقال المتحدث خلال إيجاز صحفي: "فيما يخص "إس-400" فإن هذه المسألة تخص مصالحنا الوطنية. كما تعلمون نحن على تواصل مع الولايات المتحدة فيما يخص هذا الموضوع، ولقد أوضحنا موقفنا للجانب الأمريكي على مستويات عدة. وهذه المشاورات ساعدت على إيضاح مهامنا وأسباب قلقنا بشكل افضل".

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يتوعد الهند بالرد على شرائها منظومة "إس- 400" من روسيا

وأكد أن "الفكرة تكمن في الحفاظ على التواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه القضية".

هذا ووقعت روسيا والهند بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقدًا لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس 400" لنيودلهي، وتبلغ قيمة خمسة أفواج من أحدث أنظمة الصواريخ الصاروخية 5.43 مليار دولار، وبالتالي سوف تصبح الهند ثالث مشتر أجنبي لهذه الأنظمة بعد الصين وتركيا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت في وقت سابق عن قلقها بسبب خطط نيودلهي، ولم تستبعد تطبيق العقوبات بموجب قانون "كاتسا" (حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات)، حيث قال مساعد وزير الدفاع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، راندال شريفر، إن واشنطن تعترف بالعلاقات السابقة بين الهند وروسيا في المجال الدفاعي، ولكن في المستقبل تريد إعادة توجيه نيودلهي إليها.