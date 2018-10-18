ماكرون يتصل قريبا بالعاهل السعودي بشأن قضية خاشقجي

باريس — سبوتنيك. وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، التي نقلت الخبر عن مصدر دبلوماسي قوله، اليوم الخميس، بأنه "من المنتظر أن يتكلم ماكرون قريبا مع الملك سلمان بشأن خاشجقي.

© AP Photo / Burhan Ozbilici رسميا: ألمانيا تعلق زيارة رسمية إلى السعودية حتى توضح المملكة تفاصيل اختفاء خاشقجي

وأعلن وزير الاقتصاد والمالي الفرنسي برونو لومير بوقت سابق اليوم، بأنه لن يشارك بقمة "دافوس الصحراء" التي تستضيفها الرياض وذلك على خلفية اختفاء خاشقجي.

وفي هذا الصدد، صرح مصدر دبلوماسي لصحيفة "لوفيغارو" قائلا: "قرار برونو لومير عدم المشاركة بقمة دافوس الصحراء أتى بالتنسيق مع الإيليزيه".

وكان خاشقجي قد اختفى بعد دخوله يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، القنصلية السعودية في إسطنبول لاستخراج وثائق إدارية، وقالت مصادر إعلامية تركية إنه لم يغادر القنصلية منذ ذلك الوقت.

وتؤكد السعودية أن خاشقجي غادر القنصلية عقب إنهاء معاملته، وتنفى أي علاقة لها بالصحفي الذي تثير قضية اختفاءه ردود أفعال عالمية واسعة.

ورفضت المملكة التهديدات بمعاقبتها في حال ثبت تورطها باختفاء خاشقجي، وذلك بعد ساعات من تصريحات لترامب قال فيها إن السعودية ستعاقب في حال ثبت ذلك.