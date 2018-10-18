"الناتو" يؤكد نجاة الجنرال الأمريكي ميلر... ومقتل قائد شرطة قندهار في هجوم مسلح

أعلنت قوات "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، نجاة قائد القوات الأمريكية، الجنرال سكوت ميلر، في إطلاق نار في ولاية قندهار الأفغانية، مشيرة إلى إصابة ثلاثة أمريكيين في الهجوم.

كابول — سبوتنيك. وقالت قوات "الدعم الحازم" على موقعها على "تويتر"، إن "الحادث وكما تشير التقارير الأولية كان بين الأفغان أنفسهم، جرح 3 أمريكيين؛ والجنرال ميلر لم يصب".



وأكد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، مقتل قائد شرطة قندهار ورئيس الأمن الوطني، خلال الهجوم نفسه.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس هيئة الأركان الأفغاني، شريف يفتلي، في مؤتمر صحفي اليوم، الخميس، إلى أنه تقرر إرسال وفد أمني للحفاظ على الأوضاع في قندهار، وإجراء تحقيق حول الحادث.

وتابع رئيس هيئة الأركان الأفغاني الوضع في ولاية قندهار، بما في ذلك القنصليات الأجنبية، وجميع الإدارات تحت السيطرة.

وكشف رئيس هيئة الأركان، أن منفذ هجوم قندهار هو أحد حراس حاكم المدينة، ويدعى "غلب الدين".

وأضاف يفتلي، "المهاجم الذي فتح النار يدعى غلب الدين، وهو من حراس الحاكم، ويتراوح عمره ما بين 20 إلى 25 عاما".

وسقط مئات القتلى والجرحى في تفجيرات كبيرة، منذ بداية العام، كثير منها في العاصمة، كابول، لكن المدن الإقليمية استهدفت، أيضا، مع تصعيد حركة "طالبان"، التي تريد إعادة فرض حكمها الإسلامي المتشدد، للمعارك في أنحاء البلاد.