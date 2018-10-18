وكالة: البحرية التركية توقف "مضايقات" قامت بها فرقاطة يونانية

قالت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، اليوم الخميس، إن البحرية التركية منعت فرقاطة يونانية من مضايقة سفينة تركية في البحر المتوسط، ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

وبحسب "رويترز"، يدور نزاع منذ فترة طويلة بين تركيا واليونان، وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا بشأن مطالبات متعارضة بحقوق البحث والتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.



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وقالت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق، إن السفينة "خير الدين بربروس" كانت تقوم بأنشطة بحثية، وأضافت أن تركيا ستواصل ممارسة حقوقها السيادية وصلاحياتها في الجرف القاري.

وذكرت الوزارة في بيان، "ننصح بأن تمتنع اليونان عن القيام بأفعال من شأنها أن تتسبب في تصعيد في المنطقة".

ونفى مصدر في وزارة الدفاع اليونانية وقوع أي حادث، وقال إن اليونانيين يراقبون أنشطة السفينة "خير الدين بربروس". كانت السفينة موجودة على ما يبدو في منطقة تزعم قبرص أحقيتها بالتنقيب فيها عن النفط والغاز، غربي الجزيرة.

#عاجل | وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية: أنقرة ستستمر في الدفاع عن حقوقها النابعة من القوانين الدولية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

ومن جهتها، قالت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية:

أنقرة ستستمر في الدفاع عن حقوقها النابعة من القوانين الدولية. وينبغي على اليونان الابتعاد عن التصرفات، التي من شأنها تصعيد التوتر في البحر المتوسط.

​#عاجل | وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية: ينبغي على #اليونان الابتعاد عن التصرفات التي من شأنها تصعيد التوتر في البحر المتوسط