وكالة: البحرية التركية توقف "مضايقات" قامت بها فرقاطة يونانية

وبحسب "رويترز"، يدور نزاع منذ فترة طويلة بين تركيا واليونان، وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا بشأن مطالبات متعارضة بحقوق البحث والتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.
وذكرت الوزارة في بيان، "ننصح بأن تمتنع اليونان عن القيام بأفعال من شأنها أن تتسبب في تصعيد في المنطقة".
ونفى مصدر في وزارة الدفاع اليونانية وقوع أي حادث، وقال إن اليونانيين يراقبون أنشطة السفينة "خير الدين بربروس". كانت السفينة موجودة على ما يبدو في منطقة تزعم قبرص أحقيتها بالتنقيب فيها عن النفط والغاز، غربي الجزيرة.
#عاجل | وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية: أنقرة ستستمر في الدفاع عن حقوقها النابعة من القوانين الدولية— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨
ومن جهتها، قالت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية:
أنقرة ستستمر في الدفاع عن حقوقها النابعة من القوانين الدولية. وينبغي على اليونان الابتعاد عن التصرفات، التي من شأنها تصعيد التوتر في البحر المتوسط.
#عاجل | وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية: ينبغي على #اليونان الابتعاد عن التصرفات التي من شأنها تصعيد التوتر في البحر المتوسط
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨
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