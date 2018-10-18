الإكوادور تطرد السفير الفنزويلي

أعلنت وزارة الخارجية الإكوادورية، اليوم، الخميس، عن طرد السفير الفنزويلي من أراضيها.

وجاء في بيان للوزارة أن سبب الطرد هو تصريحات وزير الاتصالات والإعلام الفنزويلي، خورخي رودريغيز، الموجه ضد رئيس الإكوادور، لينين مورينو.

وأضاف البيان "لن تتسامح جمهورية الإكوادور مع أي عدم احترام لسلطاتها. وفي الوقت نفسه، فإن الإكوادور، يظل مخلصا لمبادئ الديمقراطية والإنسانية، وأننا سنواصل مساعدة المواطنين الفنزويليين الذين يدخلون البلاد، من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية مهمة لحماية حقوقهم ".

وقالت وزارة خارجية الإكوادور إنها قررت سحب القائم بالأعمال المؤقتة في فنزويلا، من أجل التشاور.