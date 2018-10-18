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22:25 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل

    ماذا فعل ماكرون وميركل في حانة ببروكسل (فيديو)

    © AP Photo / Jens Meyer
    العالم
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    ،فوجئ رواد إحدى الحانات في بروكسل، بصحبة دبلوماسية لم يكن يتوقعوها أن تحدث في حياتهم قط، حيث توجهت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، برفقة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وزعيمي، بلجيكا ولوكسمبورغ، إلى الحانة.

    وبحسب موقع إذاعة "آر إف آي" الفرنسية، تجاذبت ميركل وماكرون أطراف الحديث، وصافحا السياح ورواد حانة "غران بلاس" مع مضيفهما شارل ميشيل، رئيس وزراء بلجيكا، وإغزافيه بيتل، رئيس وزراء لوكسمبورغ، الذي قال إن كافة المشروبات للضيوف مدفوعة الثمن احتفالا بانتخابه رئيسا للوزراء لفترة ولاية أخرى.

    وقال بيتل، اليوم الخميس، لدى وصوله لحضور اليوم الثاني من القمة "كان ذلك لطيفا جدا.. نحن أيضا بشر"، وأشار إلى أن ذلك أعطاهم الفرصة للحديث أثناء تناول المشروبات الكحولية، وقرمشة البطاطا، وهما علامة بلجيكا الشهيرة.

    إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل
    © AP Photo / Hrvoje Kresic
    إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل

    وقال مساعد ماكرون، إن الرئيس الفرنسي كان يسير مع ميركل، يوم الأربعاء، عائدين إلى الفندق بعد القمة، حين جاءته رسالة نصية تدعوه لتناول مشروب في حانة قريبة، وأضاف "جاء ذلك بوحي اللحظة.. وكان مريحا للأعصاب".

    والتقط صحفي أوكراني صورا للرباعي الأوروبي، وهم يحتسون المشروبات الكحولية في الحانة، وكتب على تويتر، يقول "إنه تحدث مع مجموعة من الرواد تكلموا مع ميركل، وسألوها عن خروج بريطانيا من الاتحاد، فردت قائلة "أرجوكم.. إنها أمسية رائعة، دعونا لا نفسدها".

    وفي وقت سابق، الأربعاء، استمع زعماء الاتحاد الأوروبي لتأكيدات ماي لهم بأنها تسعى للتوصل إلى اتفاق لتسهيل خروج بريطانيا من التكتل في مارس/آذار.

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