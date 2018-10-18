ترامب: "يبدو من المؤكد" أن خاشقجي قد مات

وبحسب رويترز، قال ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية، ردا على سؤال عما إذا كان خاشقجي قد مات "يبدو هذا من المؤكد بالنسبة لي".



وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد عاد اليوم من زيارة عاجلة إلى السعودية وتركيا ناقش فيها قضية اختفاء خاشقجي مع زعيمي البلدين، كما تحدث في مؤتمر صحفي له في البيت الأبيض اليوم، إنه أوضح للسعوديين والأتراك أن الولايات المتحدة تأخذ قضية اختفاء خاشقجي بجدية شديدة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي "التزام الأمير محمد بن سلمان الشخصي، بما تحدث به إلى الرئيس ترامب، بشأن قضية اختفاء خاشقجي". مشدداً على أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد له أنه سيطلع السعوديين على نتائج التحقيق.

ونوه بومبيو إلى أنه من الضروري أن نتذكر علاقات أمريكا الاستراتيجية الطويلة مع السعودية.

© Sputnik . Ruslan Krevobok مع انحسار المخاوف المرتبطة بقضية خاشقجي...بورصة السعودية تتحرك في نطاق ضيق

وقال بومبيو للرئيس ترامب: "ينبغي للولايات المتحدة منح السعودية بضعة أيام إضافية، لإنجاز تحقيقها في اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي، حتى يتوفر لنا أيضا فهم كامل للوقائع قبل اتخاذ قرار بشأن الرد".

وأوضح بومبيو أن المسؤولين السعوديين أكدوا له إجراء تحقيق كامل ومفصل حول اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وأنهم سيفعلون ذلك، في الوقت المناسب، وأن هذا التقرير سيكون شفافاً، لكي يرى الجميع".

وما يزال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق، بشكل مستقل، من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، قد أعلن مغادرة القنصل السعودي، محمد العتيبي، لمدينة إسطنبول التركية، مشيرا إلى أن "القنصل ذهب برغبته ووزارة الخارجية لم تطلب منه مغادرة تركيا".