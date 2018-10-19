استطلاع: مرشح اليمين المتطرف لرئاسة البرازيل يعزز تفوقه على منافسه اليساري قبل الإعادة

خلص استطلاع رأي نشرت نتائجه أمس الخميس إلى أن المرشح اليميني المتطرف في انتخابات الرئاسة البرازيلية جايير بولسونارو عزز تفوقه على منافسه اليساري فرناندو حداد في استطلاع يُحسس نوايا الناخبين قبل جولة الإعادة في 28 أكتوبر تشرين الأول.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة داتافولها ونشرت نتائجه محطة جلوبو التلفزيونية أن بولسونارو حاز على 59 بالمئة من تأييد الناخبين مقابل 41 بالمئة لحداد، بحسب رويترز.

© REUTERS / PAULO WHITAKER تحديد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل

كانت رئيسة المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل، روزا ويبر، أعلنت يوم الاثنين 8 أكتوبر/تشرين الأول، أن مرشحي اليمين واليسار، بولسونارو وحداد سيلتقيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل التي ستحدد رئيس الدولة الجديد.

وقالت ويبر في مؤتمر صحفي في برازيليا نقلته قناة "غلوبو": "أعلن حاليا، بأن مرشحين سيذهبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية: هما، هاير بولسونارو الذي حصل على 46 بالمئة من الأصوات، وفرناندو حداد، الذي حصل على 28 بالمئة من الأصوات".

ووفقا للقانون البرازيلي، يجب أن يحصل المرشح الرئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، أو تبدأ جولة ثانية للانتخاب. ويتم انتخاب الرئيس بأغلبية مطلقة لمدة 4 سنوات. ويمكن إعادة انتخابه مرة واحدة.