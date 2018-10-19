استطلاع: مرشح اليمين المتطرف لرئاسة البرازيل يعزز تفوقه على منافسه اليساري قبل الإعادة

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة داتافولها ونشرت نتائجه محطة جلوبو التلفزيونية أن بولسونارو حاز على 59 بالمئة من تأييد الناخبين مقابل 41 بالمئة لحداد، بحسب رويترز.
وقالت ويبر في مؤتمر صحفي في برازيليا نقلته قناة "غلوبو": "أعلن حاليا، بأن مرشحين سيذهبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية: هما، هاير بولسونارو الذي حصل على 46 بالمئة من الأصوات، وفرناندو حداد، الذي حصل على 28 بالمئة من الأصوات".
ووفقا للقانون البرازيلي، يجب أن يحصل المرشح الرئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، أو تبدأ جولة ثانية للانتخاب. ويتم انتخاب الرئيس بأغلبية مطلقة لمدة 4 سنوات. ويمكن إعادة انتخابه مرة واحدة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)