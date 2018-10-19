تحطم مروحية عسكرية أمريكية على حاملة الطائرات "رونالد ريغان"

أعلن الأسطول الأمريكي السابع، المتمركز في المحيط الهادئ، اليوم الجمعة 19 تشرين الأول/أكتوبر، أن مروحية "إم إن-60"، التابعة للقوات البحرية الأمريكية سقطت على حاملة الطائرات "رونالد ريغان"، الموجودة في الوقت الحالي في بحر الفلبين، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وجاء في تقرير الأسطول "مروحية القوات البحرية الأمريكية "إم إن-60" سقطت على حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان" بعد الإقلاع مباشرة، في حوالي الساعة 9 صباحا من يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر".

وأشار الأسطول إلى أن الأطباء يقومون بفحص الجنود الجرحى، ولم يتم تحديد عدد المصابين، إلا أن حالاتهم مستقرة ولا شيء يهدد حياتهم.

كما أكدت القوات البحرية الأمريكية أن السفينة لاتزال في قدرة قتالية كاملة وتم استئناف إقلاع الطائرات منها. ولم يتم التعرف بعد على أسباب الحادث.

من الجدير بالذكر أن مجموعة القوات البحرية الأمريكية، بقيادة حاملة الطائرات النووية "رونالد ريغان" تتمركز في قاعدة يوكوسوكا في اليابان، إلا أنها كانت أثناء الحادث تنفذ مهامها في بحر الفلبين.