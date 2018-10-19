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12:26 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    ميلانيا ترامب - السيدة الأمريكية الأولى

    عارضة الأزياء التي قلدت ميلانيا ترامب بصورة جريئة: تعرضت لتهديدات بالقتل (فيديو)

    © AP Photo / Andrew Harnik
    العالم
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    كشفت عارضة الأزياء، التي قلدت ميلانيا ترامب بصورة جريئة، في إعلان ألبوم موسيقي، أنها تعرضت لتهديدات بالقتل، بعد بثه على الإنترنت.

    وعبرت عارضة الأزياء، ميلاني ماردن، خلال استضافتها في برنامج "إنسايد إيديشن" الأمريكية، عن صدمتها، من ردود فعل الناس العنيفة، بعد إذاعت إعلان أحدث ألبومات المطرب الأمريكي تي آي.

    ميلانيا ترامب
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    إعلان جريء يسيء لميلانيا ترامب وزوجها بشكل غير مسبوق
    وقالت إن شخصا ما حاول صدمها بسيارته، بينما كاد آخر أن يضربها بواسطة مضرب بيسبول، بينما تمنى آخر أمامها بأن تتعرض للاغتصاب ثم تقتل.

    ولا تعتقد ميلاني ماردن، التي تظهر في الإعلان، وهي تتعرى بالكامل أمام المطرب تي آي، أنها أهانت ميلانيا ترامب، أو قللت من شأنها، وأكدت أن ظهورها في الإعلان لا يحمل أي نية لديها لتقديم أي رسائل سياسية.

    وقالت: "لقد كان ظهوري في الإعلان فرصة لكي أخرج من "مجال عملي الآمن"، وأن أجسد "سيدة أمريكا الأولى"، نعم لقد كنت عارية، وهي المرة الأولى لي".

    ووجهت عارضة الأزياء، ميلاني ماردن، رسالة لكل منتقديها بشأن الإعلان، وهي أنهم يعانون من جروح داخلية، لا علاقة لها هي بها، وأنها تتمنى الشفاء لهم.

    وكانت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم ميلانيا ترامب، تسائلة باستنكار عبر حسابها على "تويتر": كيف أن يكون ذلك الإعلان مقبولا، وطالبت الجمهور بمقاطعة المطرب الأمريكي تي آي، بسبب إساءته لـ "سيدة أمريكا الأولى".

     

     

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